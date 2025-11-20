© 2025 KLCC

Eugene holds candlelight vigil for Transgender Day of Remembrance

KLCC | By Kendra Schertell
Published November 20, 2025 at 7:36 PM PST
Candle display on table for Transgender Day of Remembrance
1 of 5  — untitled folder/Candles.jpg
Candle display for Transgender Day of Remembrance
Kendra Schertell / KLCC
The Queer Choir performing for Transgender Day of Remembrance at the Farmers Market Pavilion.
2 of 5  — untitled folder/IMG_20251120_182120739_HDR~2.jpg
The Queer Choir performing for Transgender Day of Remembrance at the Farmers Market Pavilion.
Kendra Schertell / KLCC
Display of names commemorating the lives of transgender people lost to violence.
3 of 5  — untitled folder/Names .jpg
Display of names commemorating the lives of transgender people lost to violence.
Kendra Schertell / KLCC
Eugene Mayor Kaarin Knudson giving a proclamation recognizing Transgender Day of Remembrance.
4 of 5  — untitled folder/Mayor.jpg
Eugene Mayor Kaarin Knudson giving a proclamation recognizing Transgender Day of Remembrance.
Kendra Schertell / KLCC
A cappella group HomoPhonic performing for Transgender Day of Remembrance.
5 of 5  — untitled folder/singing.jpg
A cappella group HomoPhonic performing for Transgender Day of Remembrance.
Kendra Schertell / KLCC

The City of Eugene hosted a candlelight vigil Thursday evening in honor of Transgender Day of Remembrance. Eugene Mayor Kaarin Knudson issued a proclamation recognizing the day, followed by a performance by the Queer Choir.

The national day of remembrance began in 1999 to honor the life of Rita Hester, a transgender woman who was murdered in her home. Today, the vigil commemorates the lives of transgender people lost to violence.

The event was held at the Farmers Market Pavilion on E. 8th Avenue.

Kendra Schertell
Kendra Schertell is KLCC's Arts & Culture Reporter and editor of The Shortcut.
