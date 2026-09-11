Adventure! Children's Museum Family Halloween Party and Live Pumpkin Auction

Families are invited to attend our favorite FUNdraiser of the year! Dress your best for carnival games, a live pumpkin auction, crafts, snacks, a magic show, princess photos, gift card lottery, and MORE! New this year; Gabby’s Dollhouse Meowseum photo op!

Registration opens in August for this fun family event. $10 per person, includes a punch card for games, activities, and snacks. (Gift card lottery will be extra).

(Partners & sponsors are welcome to visit our website for this year's sponsorship details! https://adventurechildrensmuseum.org/sponsorships)