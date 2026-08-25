Adventure! Children's Museum Family Halloween Party and Live Pumpkin Auction
Adventure! Children's Museum Family Halloween Party and Live Pumpkin Auction
Families are invited to attend our favorite FUNdraiser of the year! Dress your best for carnival games, a live pumpkin auction, crafts, snacks, a magic show, princess photos, gift card lottery, and MORE! New this year; Gabby’s Dollhouse Meowseum photo op!
Registration opens in August for this fun family event. $10 per person, includes a punch card for games, activities, and snacks. (Gift card lottery will be extra).
(Partners & sponsors are welcome to visit our website for this year's sponsorship details! https://adventurechildrensmuseum.org/sponsorships)
Adventure! Children's Museum
$10
05:30 PM - 07:30 PM on Fri, 23 Oct 2026
Event Supported By
Adventure! Children's Museum
5416539629
adventurechildrensmuseum@gmail.com
Adventure! Children's Museum
490 Valley River CenterEugene, Oregon 97401
(541) 653-9629
adventurechildrensmuseum@gmail.com