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Adventure! Children's Museum Family Halloween Party and Live Pumpkin Auction

Adventure! Children's Museum Family Halloween Party and Live Pumpkin Auction

Families are invited to attend our favorite FUNdraiser of the year! Dress your best for carnival games, a live pumpkin auction, crafts, snacks, a magic show, princess photos, gift card lottery, and MORE! New this year; Gabby’s Dollhouse Meowseum photo op!
Registration opens in August for this fun family event. $10 per person, includes a punch card for games, activities, and snacks. (Gift card lottery will be extra).
(Partners & sponsors are welcome to visit our website for this year's sponsorship details! https://adventurechildrensmuseum.org/sponsorships)

Adventure! Children's Museum
$10
05:30 PM - 07:30 PM on Fri, 23 Oct 2026
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Event Supported By

Adventure! Children's Museum
5416539629
adventurechildrensmuseum@gmail.com
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490 Valley River Center
Eugene, Oregon 97401
(541) 653-9629
adventurechildrensmuseum@gmail.com
https://adventurechildrensmuseum.org/