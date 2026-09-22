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Chicken Bar-B-Que

Chicken Bar-B-Que

Spencer Creek Grange serves its 42nd Annual Famous Bar-B-Qued Chicken pick up! $14 for 1/2 Chicken - includes sides of Cowboy Beans and Dinner Roll. This is a drive through, take out event. Sunday, September 27, 2026 from 11am to 3pm or until sold out! Checks and credit cards preferred, cash accepted.

Contact: 541-517-4962 / spencercreekgrange855@gmail.com

Spencer Creek Grange
$14
11:00 AM - 03:00 PM on Sun, 27 Sep 2026

Event Supported By

Spencer Creek Grange
541-517-4962
spencercreekgrange855@gmail.com
spencercreekgrange.org

Artist Group Info

sleadon@klcc.org
Spencer Creek Grange
86013 Lorane Hwy
Eugene, Oregon 97405
(541) 485-8162
carrie.mack@oregonstate.edu
https://spencercreekgrange.org/