Chicken Bar-B-Que
Chicken Bar-B-Que
Spencer Creek Grange serves its 42nd Annual Famous Bar-B-Qued Chicken pick up! $14 for 1/2 Chicken - includes sides of Cowboy Beans and Dinner Roll. This is a drive through, take out event. Sunday, September 27, 2026 from 11am to 3pm or until sold out! Checks and credit cards preferred, cash accepted.
Contact: 541-517-4962 / spencercreekgrange855@gmail.com
Spencer Creek Grange
$14
11:00 AM - 03:00 PM on Sun, 27 Sep 2026
Event Supported By
Spencer Creek Grange
541-517-4962
spencercreekgrange855@gmail.com
Artist Group Info
sleadon@klcc.org
Spencer Creek Grange
86013 Lorane HwyEugene, Oregon 97405
(541) 485-8162
carrie.mack@oregonstate.edu