Corvallis Third Saturday Contra Dance
Corvallis Third Saturday Contra Dance
Come experience fun, energized, supportive, welcoming and vibrant social dancing to kicking live music!
7pm instruction for beginning dancers. Full evening dance 7:30-10:30.
Live music by Starshine, from Portland, with calling by Gordy Euler, also from Portland.
All ages, everyone welcome!
Contra dancing is super fun and welcoming to everyone. No partner necessary, no experience necessary. All dances are taught. Anyone can dance either role. Contra is an inclusive, queer friendly and sober social dance form originally from New England. Always live music and live calling, hosted by the Corvallis Folklore Society. We dance in Corvallis every first and third Saturday.
First Congreationa Church in Corvallis
$12-20 Sliding scale, students $6. Kids FREE!
07:00 PM - 10:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
CFS- Corvallis Folkore Society
corvalliscontra@gmail.com
First Congreationa Church in Corvallis
4515 SW West Hills Rd.Corvallis, Oregon 97333
corvalliscontra@gmail.com