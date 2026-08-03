Cribbage Night at Tallman Brewing
Cribbage Night at Tallman Brewing
Calling all cribbage people ... and those who want to become cribbage people! Join us Thursday, August 6th at Tallman Brewing for our January cribbage night! $5 to buy in and play!
The Landing at Tallman Brewing
$5
06:30 PM - 08:30 PM on Thu, 6 Aug 2026
Event Supported By
The Landing at Tallman Brewing
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
The Landing at Tallman Brewing
2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USALebanon, OR, Oregon 97355
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com