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Cribbage Night at Tallman Brewing

Cribbage Night at Tallman Brewing

Calling all cribbage people ... and those who want to become cribbage people! Join us Thursday, August 6th at Tallman Brewing for our January cribbage night! $5 to buy in and play!

The Landing at Tallman Brewing
$5
06:30 PM - 08:30 PM on Thu, 6 Aug 2026

Event Supported By

The Landing at Tallman Brewing
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
https://tallmanbrewing.com/
The Landing at Tallman Brewing
2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USA
Lebanon, OR, Oregon 97355
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
https://tallmanbrewing.com/events