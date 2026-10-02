EWEB 3rd Annual Truck or Treat
EWEB 3rd Annual Truck or Treat
TRUCK-OR-TREAT!
Jumpstart Halloween at EWEB’s FREE Truck-or-Treat customer and crew appreciation event!
Bring your kids to see our work trucks magically transformed into electrifyingly fun trick-or-treating stops.
Collect candy, enjoy light refreshments, and learn more about winter preparedness.
COSTUMES ENCOURAGED!!
If you have questions about the event, reach out to publicaffairs@eweb.org.
Lane Event Center Expo Halls
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
Event Supported By
Eugene Water & Electric Board
publicaffairs@eweb.org
Artist Group Info
sl8n8r@gmail.com
Lane Event Center Expo Halls
796 W. 13th Ave, Eugene.Eugene, Oregon 97402
541-344-0265
lanemg@oregonstate.edu