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EWEB 3rd Annual Truck or Treat

EWEB 3rd Annual Truck or Treat

TRUCK-OR-TREAT!

Jumpstart Halloween at EWEB’s FREE Truck-or-Treat customer and crew appreciation event!

Bring your kids to see our work trucks magically transformed into electrifyingly fun trick-or-treating stops.
Collect candy, enjoy light refreshments, and learn more about winter preparedness.
COSTUMES ENCOURAGED!!
If you have questions about the event, reach out to publicaffairs@eweb.org.

Lane Event Center Expo Halls
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 30 Oct 2026

Event Supported By

Eugene Water & Electric Board
publicaffairs@eweb.org
https://www.eweb.org/

Artist Group Info

sl8n8r@gmail.com
Lane Event Center Expo Halls
796 W. 13th Ave, Eugene.
Eugene, Oregon 97402
541-344-0265
lanemg@oregonstate.edu
https://extension.oregonstate.edu/lane/events/master-gardener-plant-sale-0