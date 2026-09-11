Gabby’s Dollhouse Meowseum Discovery Days
Gabby’s Dollhouse Meowseum Discovery Days
"DreamWorks Animation & the Association of Children’s Museums have launched a year-long partnership called Gabby’s Dollhouse MEOWseum Discovery Days -- a joint commitment to reinforce the magic of imagination and discovery! https://www.gabbysdollhouse.com/events/meowseum
Follow the paw prints to take a photo with a Gabby's Dollhouse backdrop, then find the Gabby Cat(s) hiding at Adventure! to win a prize. Special crafts, coloring pages, and activities all week!
*This event does not include a costumed character during all hours. Please contact the museum for more details. This event is included with your regular admission or membership at no additional charge! Feel free to dress up as your favorite Gabby's Dollhouse character!
Adventure! Children's Museum
Included with your museum admission ($7) or membership at no additional cost.
11:00 AM - 05:30 PM, every day through Nov 01, 2026.
Event Supported By
Adventure! Children's Museum
5416539629
adventurechildrensmuseum@gmail.com
Adventure! Children's Museum
490 Valley River CenterEugene, Oregon 97401
(541) 653-9629
adventurechildrensmuseum@gmail.com