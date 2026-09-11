"DreamWorks Animation & the Association of Children’s Museums have launched a year-long partnership called Gabby’s Dollhouse MEOWseum Discovery Days -- a joint commitment to reinforce the magic of imagination and discovery! https://www.gabbysdollhouse.com/events/meowseum

Follow the paw prints to take a photo with a Gabby's Dollhouse backdrop, then find the Gabby Cat(s) hiding at Adventure! to win a prize. Special crafts, coloring pages, and activities all week!

*This event does not include a costumed character during all hours. Please contact the museum for more details. This event is included with your regular admission or membership at no additional charge! Feel free to dress up as your favorite Gabby's Dollhouse character!

