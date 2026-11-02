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Holiday Parade

Holiday Parade

Celebrate the holiday season with festive floats, twinkling lights, holiday music and community cheer! Bring a food donation for Linn Benton Food Share and enjoy the magic of downtown!

Downtown Corvallis Organization
05:00 PM - 07:00 PM on Sun, 6 Dec 2026

Event Supported By

Downtown Corvallis Organization
503-732-0070
executive.director@downtown-corvallis.org
https://www.downtown-corvallis.org/
Downtown Corvallis Organization
PO Box 672
Corvallis, Oregon 97339
503-732-0070
executive.director@downtown-corvallis.org
https://www.downtown-corvallis.org/events-1-1/holiday-parade