Holiday Parade
Holiday Parade
Celebrate the holiday season with festive floats, twinkling lights, holiday music and community cheer! Bring a food donation for Linn Benton Food Share and enjoy the magic of downtown!
Downtown Corvallis Organization
05:00 PM - 07:00 PM on Sun, 6 Dec 2026
Event Supported By
Downtown Corvallis Organization
503-732-0070
executive.director@downtown-corvallis.org
Downtown Corvallis Organization
PO Box 672Corvallis, Oregon 97339
503-732-0070
executive.director@downtown-corvallis.org