© 2026 KLCC

KLCC
136 W 8th Ave
Eugene OR 97401
541-463-6000
klcc@klcc.org

Contact Us

FCC Applications
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Japanese drum and dance ensemble Takohachi at Mingus Park Amphitheater

Japanese drum and dance ensemble Takohachi at Mingus Park Amphitheater

Bring a snack and a blanket to Mingus Park for a special Sunday performance by Portland’s Japanese drum and dance ensemble Takohachi. Learn more about Japanese culture through music and dance at a family-friendly event featuring taiko drums, Tsugaru Shamisen, Shinobue Bamboo Flute and more.

https://www.facebook.com/events/

Mingus Park Amphitheater , Coos Bay
Free
02:00 PM - 02:45 PM on Sun, 26 Jul 2026
Mingus Park Amphitheater , Coos Bay
725 N. 10th Street
Coos Bay, Oregon