Japanese drum and dance ensemble Takohachi at Mingus Park Amphitheater
Japanese drum and dance ensemble Takohachi at Mingus Park Amphitheater
Bring a snack and a blanket to Mingus Park for a special Sunday performance by Portland’s Japanese drum and dance ensemble Takohachi. Learn more about Japanese culture through music and dance at a family-friendly event featuring taiko drums, Tsugaru Shamisen, Shinobue Bamboo Flute and more.
Mingus Park Amphitheater , Coos Bay
Free
02:00 PM - 02:45 PM on Sun, 26 Jul 2026
Mingus Park Amphitheater , Coos Bay
725 N. 10th StreetCoos Bay, Oregon