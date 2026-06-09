Ladies Monthly Luncheon
Ladies Monthly Luncheon
Braver Angels Ladies Lunch Bunch
Reaching out to ladies to try out different venues together! By connecting over lunch, we are looking for a fun and lighthearted time of friendly sharing, the Braver Angels way!
Jazzy Ladies Cafe and Club
11:30 AM - 01:00 PM on Thu, 11 Jun 2026
Event Supported By
Southern Willamette Valley Alliance-Braver Angels
swva@braverangels.org
Artist Group Info
ldayton@aslsvcs.com
Jazzy Ladies Cafe and Club
560 Oak St Suite 130, Eugene, OR 97401Eugene, Oregon 97401
(541) 636-9923
info@jazzyladiescafe.com