© 2026 KLCC

KLCC
136 W 8th Ave
Eugene OR 97401
541-463-6000
klcc@klcc.org

Contact Us

FCC Applications
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Ladies Monthly Luncheon

Ladies Monthly Luncheon

Braver Angels Ladies Lunch Bunch

Reaching out to ladies to try out different venues together! By connecting over lunch, we are looking for a fun and lighthearted time of friendly sharing, the Braver Angels way!

Jazzy Ladies Cafe and Club
11:30 AM - 01:00 PM on Thu, 11 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

Southern Willamette Valley Alliance-Braver Angels
swva@braverangels.org
https://swva.braverangels.org/about-us

Artist Group Info

ldayton@aslsvcs.com
Jazzy Ladies Cafe and Club
560 Oak St Suite 130, Eugene, OR 97401
Eugene, Oregon 97401
(541) 636-9923
info@jazzyladiescafe.com
https://jazzyladiescafe.com/