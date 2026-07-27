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Latin Dance Night

Latin Dance Night

DJ Vito Playing a mix of infectious Latin Music: Salsa, Bachata, Timba, Cumbia, Merengue

Beginner dance lesson at 7pm - Rotating dance styles: Casino, Salsa, Merengue, Bachata, Cumbia

$5 Cover - All Ages

Please support Claim 52 with your food and drink purchases!

Claim 52 Brewing's NEW Location
$5
07:00 PM - 11:00 PM on Thu, 30 Jul 2026

Event Supported By

Azucar! Cuban Dance y Mas
5416591283
Azucareugene@gmail.com
https://www.eugenecubansalsa.com/events.html

Artist Group Info

Vito Garcia
AzucarEugene@gmail.com
eugenecubansalsa.com
Claim 52 Brewing's NEW Location
232 Lincoln Street
Eugene, Oregon 97401