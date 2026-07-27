Latin Dance Night
Latin Dance Night
DJ Vito Playing a mix of infectious Latin Music: Salsa, Bachata, Timba, Cumbia, Merengue
Beginner dance lesson at 7pm - Rotating dance styles: Casino, Salsa, Merengue, Bachata, Cumbia
$5 Cover - All Ages
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Claim 52 Brewing's NEW Location
$5
07:00 PM - 11:00 PM on Thu, 30 Jul 2026
Event Supported By
Azucar! Cuban Dance y Mas
5416591283
Azucareugene@gmail.com
Artist Group Info
Vito Garcia
AzucarEugene@gmail.com
Claim 52 Brewing's NEW Location
232 Lincoln StreetEugene, Oregon 97401