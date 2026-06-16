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Latine Mesoamerican Cultural Fest

Latine Mesoamerican Cultural Fest

Arcoíris Cultural invita a toda la comunidad a disfrutar del Festival Cultural Latine Mesoamericano 2026, una experiencia vibrante llena de música, danza, arte y expresiones culturales que celebran la riqueza de las culturas latinas y mesoamericanas de nuestra región.
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Arcoíris Cultural invites the entire community to enjoy the Latine Mesoamerican Cultural Fest 2026, a vibrant experience filled with music, dance, art, and cultural expressions that celebrate the diversity of Latine and Mesoamerican cultures in our region.

Disfrute de / Enjoy:

Comida gratuita / Free food

Música en vivo / Live music

Presentaciones de baile folclórico y contemporáneo / Traditional and contemporary dance performances

Artesanos y exhibiciones culturales / Local artisans and cultural exhibitions

Actividades culturales para toda la familia / Family-friendly cultural activities

Artistas invitados / Featured Artists:

Huehca Omeyocan — Aztec music and dance

Marimba Los Nuevos Todosanteros — Traditional music from Guatemala

Ballet Oregon Coast — Mexican folk dances

Abelina Pablo — Traditional Maya weaver

Hampton Rodriguez — Artist and illustrator

Josefina del Norte — Argentine Andean folk artist

Evento Gratuito y Familiar / Free and Family-Friendly Event:

Todes están invitades a celebrar la diversidad, las tradiciones y el espíritu de unión que enriquecen nuestra región.

Everyone is welcome to join us as we celebrate diversity, traditions, and the spirit of unity that enriches our region.

Newport Performing Arts Center
Free
02:00 PM - 06:00 PM on Sun, 21 Jun 2026
Newport Performing Arts Center
777 W. Olive St.
Newport, Oregon
(541) 265-2787
http://www.coastarts.org/pac