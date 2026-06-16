Latine Mesoamerican Cultural Fest
Latine Mesoamerican Cultural Fest
Arcoíris Cultural invita a toda la comunidad a disfrutar del Festival Cultural Latine Mesoamericano 2026, una experiencia vibrante llena de música, danza, arte y expresiones culturales que celebran la riqueza de las culturas latinas y mesoamericanas de nuestra región.
_________________________________________________
Arcoíris Cultural invites the entire community to enjoy the Latine Mesoamerican Cultural Fest 2026, a vibrant experience filled with music, dance, art, and cultural expressions that celebrate the diversity of Latine and Mesoamerican cultures in our region.
Disfrute de / Enjoy:
Comida gratuita / Free food
Música en vivo / Live music
Presentaciones de baile folclórico y contemporáneo / Traditional and contemporary dance performances
Artesanos y exhibiciones culturales / Local artisans and cultural exhibitions
Actividades culturales para toda la familia / Family-friendly cultural activities
Artistas invitados / Featured Artists:
Huehca Omeyocan — Aztec music and dance
Marimba Los Nuevos Todosanteros — Traditional music from Guatemala
Ballet Oregon Coast — Mexican folk dances
Abelina Pablo — Traditional Maya weaver
Hampton Rodriguez — Artist and illustrator
Josefina del Norte — Argentine Andean folk artist
Evento Gratuito y Familiar / Free and Family-Friendly Event:
Todes están invitades a celebrar la diversidad, las tradiciones y el espíritu de unión que enriquecen nuestra región.
Everyone is welcome to join us as we celebrate diversity, traditions, and the spirit of unity that enriches our region.