Mer-Market
Mer-Market
Pixie Panic is hosting a Merfolk Market!!
An all ages (AI FREE!) Mer-folk event.
We invite merfolk of all ages, genders and mer-types to come join the fun with live mer-actors, dancing, mer-chants, crafts, music, and games.
This event is run by artists for artists, completely free to the public!
Facebook Event Post: www.facebook.com/events
Alton Baker Park
Free
12:00 PM - 06:00 PM on Sun, 6 Sep 2026
Alton Baker Park
200 Day Island Rd.Eugene, Oregon 97401
541-682-4902
communityevents@eugene-or.gov