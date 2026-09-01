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Mer-Market

Mer-Market

Pixie Panic is hosting a Merfolk Market!!

An all ages (AI FREE!) Mer-folk event.

We invite merfolk of all ages, genders and mer-types to come join the fun with live mer-actors, dancing, mer-chants, crafts, music, and games.

This event is run by artists for artists, completely free to the public!

Facebook Event Post: www.facebook.com/events

Alton Baker Park
Free
12:00 PM - 06:00 PM on Sun, 6 Sep 2026
Alton Baker Park
200 Day Island Rd.
Eugene, Oregon 97401
541-682-4902
communityevents@eugene-or.gov
https://www.eugene-or.gov/Facilities/Facility/Details/Alton-Baker-Park-29