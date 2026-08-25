Mes De Herencia Hispana Exhibit Opening w/ Corazón Oaxaqueño
Mes De Herencia Hispana Exhibit Opening w/ Corazón Oaxaqueño
Join us at Adventure! Children's Museum for an exhibit opening celebration for our Mes de Herencia Hispana (Hispanic Heritage Month) exhibit! We'll feature crafts, loteria, and a perormance by Corazón Oaxaqueño, a local dance group performing traditional dances from Oaxaca.
Adventure! Children's Museum
$7
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Adventure! Children's Museum
5416539629
adventurechildrensmuseum@gmail.com
Adventure! Children's Museum
490 Valley River CenterEugene, Oregon 97401
(541) 653-9629
adventurechildrensmuseum@gmail.com