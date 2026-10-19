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Spencer Creek Grower's Holiday Craft Fair

Spencer Creek Grower's Holiday Craft Fair

Local arts and crafts for Holiday gifts. SW Eugene artisans demonstrate their arts and crafts.
Live music (Craig Einhorn, classical guitar), hot food for lunch and baked goods.

Holiday Craft Fair
FREE
10:00 AM - 03:00 PM, every day through Nov 15, 2026.

Event Supported By

Spencer Creek Grower's Market
5412460867
marketmanager@spencercreekmarkets.org
Spencer Creek Grower's Market

Artist Group Info

dozen local artists, Sheila Tasker, Diana Huntington, Randall Moore, and others
rsm4mail@gmail.com
Holiday Craft Fair