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Springfield City Hall-O-Ween

Springfield City Hall-O-Ween

City Hall-O-Ween returns to Springfield City Hall on Friday, October 30, from 3:30 to 5 p.m. Families are invited to come in costume for free indoor trick-or-treating, activities with City staff and community partners, and a family-friendly magic show at 4 p.m. The event is free and open to all ages.

Springfield City Hall
03:30 PM - 05:00 PM on Fri, 30 Oct 2026

Event Supported By

City of Springfield
Springfield City Hall
225 Fifth Street
Springfield, Oregon 97477
541-726-3700
publicaffairs@springfield-or.gov
https://springfield-or.gov/springfield-hosts-city-hall-o-ween-on-october-31st/