Springfield City Hall-O-Ween
Springfield City Hall-O-Ween
City Hall-O-Ween returns to Springfield City Hall on Friday, October 30, from 3:30 to 5 p.m. Families are invited to come in costume for free indoor trick-or-treating, activities with City staff and community partners, and a family-friendly magic show at 4 p.m. The event is free and open to all ages.
Springfield City Hall
03:30 PM - 05:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
Event Supported By
City of Springfield
Springfield City Hall
225 Fifth StreetSpringfield, Oregon 97477
541-726-3700
publicaffairs@springfield-or.gov