© 2026 KLCC

KLCC
136 W 8th Ave
Eugene OR 97401
541-463-6000
klcc@klcc.org

Contact Us

FCC Applications
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Tacos and Trivia on a Tuesday

Tacos and Trivia on a Tuesday

So you think you’re a wise guy - come join us for a night of Trivia! We will have prizes for top place…. plus bragging rights.

The Landing at Tallman Brewing
Every week through Aug 25, 2026.
Tuesday: 06:30 PM - 08:00 PM
The Landing at Tallman Brewing
2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USA
Lebanon, OR, Oregon 97355
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
https://tallmanbrewing.com/events