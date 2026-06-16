The Shortcut - Events in Oregon Trivia, Community Tacos and Trivia on a Tuesday Trivia, Community Tacos and Trivia on a Tuesday So you think you’re a wise guy - come join us for a night of Trivia! We will have prizes for top place…. plus bragging rights. The Landing at Tallman Brewing Every week through Aug 25, 2026.Tuesday: 06:30 PM - 08:00 PM The Landing at Tallman Brewing 2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USA Lebanon, OR, Oregon 97355 5039307760 tapmaster@tallmanbrewing.com https://tallmanbrewing.com/events