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The 94th Annual Western Oregon Heritage Fair

The 94th Annual Western Oregon Heritage Fair

August 21st-23rd

This is an established annual family friendly free event in Cottage Grove, Oregon. Featuring live music, entertainment, kid games, logging show, livestock barns, exhibition building and premier vendors. Non perishable food donation drive to benefit Community Sharing. Admission is free.

More information: https://westernoregonexpo.com/

Western Oregon Exposition fairgrounds
Free
Every week through Aug 23, 2026.
Sunday: 10:00 AM - 04:00 PM
Friday: 10:00 AM - 08:00 PM
Saturday: 10:00 AM - 09:00 PM
Western Oregon Exposition fairgrounds
2000 N Douglas Ave
Cottage Grove, Oregon
(541) 942-6150