The 94th Annual Western Oregon Heritage Fair
The 94th Annual Western Oregon Heritage Fair
August 21st-23rd
This is an established annual family friendly free event in Cottage Grove, Oregon. Featuring live music, entertainment, kid games, logging show, livestock barns, exhibition building and premier vendors. Non perishable food donation drive to benefit Community Sharing. Admission is free.
More information: https://westernoregonexpo.com/
Western Oregon Exposition fairgrounds
Free
Every week through Aug 23, 2026.
Sunday: 10:00 AM - 04:00 PM
Friday: 10:00 AM - 08:00 PM
Saturday: 10:00 AM - 09:00 PM
Sunday: 10:00 AM - 04:00 PM
Friday: 10:00 AM - 08:00 PM
Saturday: 10:00 AM - 09:00 PM
Western Oregon Exposition fairgrounds
2000 N Douglas AveCottage Grove, Oregon
(541) 942-6150