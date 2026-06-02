Wiggly Tails Dog Rescue Yard Sale & Adoption Event

One person’s "trash" is a rescue dog’s treasure! Browse through donated items at our community yard sale.

We will also have several adoptable dogs on-site to help you shop. Come by and say hi!

100% of sales go to the rescue.

We will be accepting donations of small furniture, kitchen items, small kitchen appliances, tools, gardening supplies, sports equipment, pet supplies, and home decor in advance of the sale - drop off at our office on Thurs or Friday between 11 am and 4 pm.