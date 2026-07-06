2026 Eugene–Springfield Pride Paddle
2026 Eugene–Springfield Pride Paddle
LGBTQIA+ community and allies, join Oregon Paddle Sports and Willamette Riverkeeper as we celebrate Pride with an evening paddle on the Willamette River! We'll start at the Aspen Street Boat Ramp and paddle downstream to Alton Baker Park. Bring your own boat, borrow one of ours, or reserve a seat in a raft. This is intended to be a laid-back group paddle geared towards individuals of all skill levels. We will have experienced safety paddlers present for the entire trip who are very familiar with the nuances of this river stretch.
Alton Baker Park
05:00 PM - 08:30 PM on Wed, 15 Jul 2026
Event Supported By
Willamette Riverkeeper
info@willametteriverkeeper.org
Alton Baker Park
200 Day Island Rd.Eugene, Oregon 97401
541-682-4902
communityevents@eugene-or.gov