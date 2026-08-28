Freedom Market Arts/Crafts/Food/Music
Freedom Market Arts/Crafts/Food/Music
Crafts, herbals, local food and music, family friendly arts/crafts/seasonal produce market. Come for the goodies, stay for the great community vibes. Buy, barter and gift. Venue is a local family farm. Music by favorites Paul Simon and Casanostra. New vendors contact capncook1131@protonmail.com.
Graceful Acres Farm
12:00 PM - 04:00 PM on Sun, 13 Sep 2026
Event Supported By
Freedom Market Oregon
541-505-1523
info@freedommarketoregon.com
Graceful Acres Farm
90035 Power LaneElmira, Oregon 97437
capncook1131@protonmail.com