Hiroshima-Nagasaki Commemoration and Candlelight Vigil - Corvallis
Hiroshima-Nagasaki Commemoration and Candlelight Vigil - Corvallis
Tables and exhibits open at 6:30 pm; program starts 7 pm.
corvalliscommemoration.wordpress.com
Renewing our annual pledge to promote peace and end war.
Enjoy live singing by Halie Loren, traditional koto music, fold peace cranes, and listen to inspirational speakers, including Mayor Charles Maughan and Oregon Physicians for Social Responsibility director Vincent Intondi.
Program culminates at dusk with a candlelight procession to watch a lantern-lit flotilla on the Willamette River .
Howland Plaza, Riverfront Park
06:30 AM - 08:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
Corvallis Hiroshima-Nagasaki Commemoration Committee
(541) 258-3837
stearns_cm@yahoo.com
Howland Plaza, Riverfront Park
SW Madison & SW 1st StCorvallis, Oregon 97333
541-766-6918
PRreception@corvallisoregon.gov