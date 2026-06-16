The Shortcut - Events in Oregon Community, Music Karaoke Night at Tallman Brewing Community, Music Karaoke Night at Tallman Brewing Your dream of becoming an American Idol star starts right here at Tallman Brewing. Join us on the big stage and sing your heart out! The Landing at Tallman Brewing 06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 20 Jun 2026 The Landing at Tallman Brewing 2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USA Lebanon, OR, Oregon 97355 5039307760 tapmaster@tallmanbrewing.com https://tallmanbrewing.com/events