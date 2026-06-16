© 2026 KLCC

KLCC
136 W 8th Ave
Eugene OR 97401
541-463-6000
klcc@klcc.org

Contact Us

FCC Applications
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Karaoke Night at Tallman Brewing

Karaoke Night at Tallman Brewing

Your dream of becoming an American Idol star starts right here at Tallman Brewing. Join us on the big stage and sing your heart out!

The Landing at Tallman Brewing
06:00 PM - 10:00 PM on Sat, 20 Jun 2026
The Landing at Tallman Brewing
2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USA
Lebanon, OR, Oregon 97355
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
https://tallmanbrewing.com/events