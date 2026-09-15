Latin Dance Night with DJ Vito
Latin Dance Night with DJ Vito
DJ Vito Playing a mix of Latin Music: Salsa, Bachata, Timba, Cumbia and more!
Intro Lesson 7pm - Rotating dance styles
All Ages
$5 Cover
Claim 52 Brewing's NEW Location
$5
Every week through Oct 29, 2026.
Thursday: 07:00 PM - 10:00 PM
Thursday: 07:00 PM - 10:00 PM
Event Supported By
Azucar! Cuban Dance y Mas
5416591283
Azucareugene@gmail.com
Artist Group Info
Vito Garcia
AzucarEugene@gmail.com
Claim 52 Brewing's NEW Location
232 Lincoln StreetEugene, Oregon 97401