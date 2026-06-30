Live Music at Tallman Brewing - Ben Helliwell
Live Music at Tallman Brewing - Ben Helliwell
Join us Friday, July 17th for an evening with singer-songwriter Ben Helliwell. Great beer, great music, and a perfect night out.
The Landing at Tallman Brewing
$5
06:00 PM - 08:00 PM on Fri, 17 Jul 2026
Event Supported By
The Landing at Tallman Brewing
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
The Landing at Tallman Brewing
2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USALebanon, OR, Oregon 97355
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com