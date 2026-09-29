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Live Music at Tallman Brewing - Johnathan Sterling

Live Music at Tallman Brewing - Johnathan Sterling

Get ready for an amazing night of music! Come hear Johnathan Sterling live and enjoy great tunes, good energy, and a night to remember. Bring your friends and come join the fun!

The Landing at Tallman Brewing
06:00 AM - 08:00 AM on Sat, 3 Oct 2026

Event Supported By

The Landing at Tallman Brewing
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
https://tallmanbrewing.com/

Artist Group Info

Johnathan Sterling
The Landing at Tallman Brewing
2055 Primrose Street, Lebanon, OR 97355, USA
Lebanon, OR, Oregon 97355
5039307760
tapmaster@tallmanbrewing.com
https://tallmanbrewing.com/events