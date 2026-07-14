OTC Community Run #6
OTC Community Run #6
Walk or run on August 13 at Oregon Track Club's latest Community Run! The event starts at 6:30 p.m. at Maury Jacobs Park, located at 169 Fir Lane in Eugene, Oregon. Choose from a 5K or “Spirit of Bowerman Mile” professionally timed events.
Oregon Track Club members can participate for free. Those who are not Oregon Track Club members can participate for $18.04 — $15.00 + Processing and Taxes.
Maurie Jacobs Park
Free for Oregon Track Club members. Those who are not Oregon Track Club members can participate for $18.04 — $15.00 + Processing and Taxes.
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 13 Aug 2026
Event Supported By
Oregon Track Club
(541) 343-7247
info@oregontrackclub.com
Maurie Jacobs Park
End of Fir Ln, off River RdEugene, Oregon 97402
541-682-4906