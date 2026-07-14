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OTC Community Run #6

OTC Community Run #6

Walk or run on August 13 at Oregon Track Club's latest Community Run! The event starts at 6:30 p.m. at Maury Jacobs Park, located at 169 Fir Lane in Eugene, Oregon. Choose from a 5K or “Spirit of Bowerman Mile” professionally timed events.

Oregon Track Club members can participate for free. Those who are not Oregon Track Club members can participate for $18.04 — $15.00 + Processing and Taxes.

Maurie Jacobs Park
Free for Oregon Track Club members. Those who are not Oregon Track Club members can participate for $18.04 — $15.00 + Processing and Taxes.
06:30 PM - 08:00 PM on Thu, 13 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Oregon Track Club
(541) 343-7247
info@oregontrackclub.com
https://www.oregontrackclub.com/
Maurie Jacobs Park
End of Fir Ln, off River Rd
Eugene, Oregon 97402
541-682-4906
https://www.eugene-or.gov/3245/Petersen-Barn-Community-Center