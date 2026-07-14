OTC Community Run #6

Walk or run on August 13 at Oregon Track Club's latest Community Run! The event starts at 6:30 p.m. at Maury Jacobs Park, located at 169 Fir Lane in Eugene, Oregon. Choose from a 5K or “Spirit of Bowerman Mile” professionally timed events.

Oregon Track Club members can participate for free. Those who are not Oregon Track Club members can participate for $18.04 — $15.00 + Processing and Taxes.