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Pacific Coast Wind Ensemble Presents: Monsters, Mummies & Rubber Chickens

Pacific Coast Wind Ensemble Presents: Monsters, Mummies & Rubber Chickens

Monsters, Mummies & Rubber Chickens — The Pacific Coast Wind Ensemble presents a frightfully fun Halloween concert featuring a haunted carousel, a mummy’s curse, music from Danny Elfman films, and a fast paced galop played with rubber chickens. Performances are Saturday, October 24, at 4 p.m. at Yachats Commons, and Monday, October 26, at 7 p.m. at Presbyterian Community Church in Florence. Admission is free, with free refreshments and free treats for kids in costume; donations are suggested.

Yachats Commons, Yachats and Presbyterian Community Church, Florence
FREE Admission. Donation Suggested
04:00 PM - 07:00 PM, every day through Oct 26, 2026.

Event Supported By

Pacific Coast Wind Ensemble
5412709409
ebigler@peak.org
https://pcwindensemble.org/

Artist Group Info

Sdclark2304@gmail.com
Yachats Commons, Yachats and Presbyterian Community Church, Florence