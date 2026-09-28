Pacific Coast Wind Ensemble Presents: Monsters, Mummies & Rubber Chickens
Pacific Coast Wind Ensemble Presents: Monsters, Mummies & Rubber Chickens
Monsters, Mummies & Rubber Chickens — The Pacific Coast Wind Ensemble presents a frightfully fun Halloween concert featuring a haunted carousel, a mummy’s curse, music from Danny Elfman films, and a fast paced galop played with rubber chickens. Performances are Saturday, October 24, at 4 p.m. at Yachats Commons, and Monday, October 26, at 7 p.m. at Presbyterian Community Church in Florence. Admission is free, with free refreshments and free treats for kids in costume; donations are suggested.
Yachats Commons, Yachats and Presbyterian Community Church, Florence
FREE Admission. Donation Suggested
04:00 PM - 07:00 PM, every day through Oct 26, 2026.
Event Supported By
Pacific Coast Wind Ensemble
5412709409
ebigler@peak.org
Artist Group Info
Sdclark2304@gmail.com
Yachats Commons, Yachats and Presbyterian Community Church, Florence