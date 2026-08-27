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Susanna Meyer

Susanna Meyer

An evening of live music with SUSANNA MEYER
Weaving the Fabric of Global Melodies

You are invited to the Wildish Theater for a late summer performance with multilingual singer Susanna Meyer, Gus Russell- piano, Gerry Rempel- guitar, Rick Carter- bass, Randy Roe- Sax/flute, Cameron Wick- percussion
Immerse yourself in musical variations of Bossa, Samba, Tango, Fado, Tango French, Jazz and more.

Doors 6:30
Curtain 7pm

Wildish Community Theater
$20 - $60
07:00 PM - 09:30 PM on Sat, 19 Sep 2026
Get Tickets

Artist Group Info

Susanna Meyer
Wildish Community Theater
630 Main St.
Springfield, Oregon 97477
(541) 868-0689
info@wildishtheater.com
https://www.wildishtheater.com/