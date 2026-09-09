Susanna Meyer: Weaving the Fabric of Global Melodies
Susanna Meyer: Weaving the Fabric of Global Melodies
You are invited to the Wildish Theater for a late summer performance with multilingual singer Susanna Meyer, Gus Russell- piano, Gerry Rempel- guitar, Rick Carter- bass, Randy Roe- Sax/flute, Cameron Wick- percussion
Immerse yourself in musical variations of Bossa, Samba, Tango, Fado, Tango French, Jazz and more.
Doors - 6:30pm
Curtain - 7:00pm
Wildish Community Theater
Sliding Scale: $20-60
06:30 PM - 10:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Artist Group Info
Susanna Meyer
Wildish Community Theater
630 Main St.Springfield, Oregon 97477
(541) 868-0689
info@wildishtheater.com