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Susanna Meyer: Weaving the Fabric of Global Melodies

Susanna Meyer: Weaving the Fabric of Global Melodies

You are invited to the Wildish Theater for a late summer performance with multilingual singer Susanna Meyer, Gus Russell- piano, Gerry Rempel- guitar, Rick Carter- bass, Randy Roe- Sax/flute, Cameron Wick- percussion

Immerse yourself in musical variations of Bossa, Samba, Tango, Fado, Tango French, Jazz and more.

Doors - 6:30pm

Curtain - 7:00pm

Wildish Community Theater
Sliding Scale: $20-60
06:30 PM - 10:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Get Tickets

Artist Group Info

Susanna Meyer
https://susanna.link/
Wildish Community Theater
630 Main St.
Springfield, Oregon 97477
(541) 868-0689
info@wildishtheater.com
https://www.wildishtheater.com/