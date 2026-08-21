Uketoberfest!
Uketoberfest!
The World's Greatest Little Ukulele Festival returns October 3rd & 4th at the Willamalane Adult Activity Center! Classes and performances by ukulele greats will fill your weekend with music and joy! Sign up for time of your life at uketoberfest.org Sign up by September 1st for the Early Bird Discount!
Willamalane Adult Activity Center
$150-$225
10:00 AM - 06:00 PM, every day through Oct 04, 2026.
Event Supported By
Uketoberfest
541-912-8678
greatestlittleukulelefestival@gmail.com
Artist Group Info
Neil Chin, Avery Hill, Dani Joy, Perry Stauffer, Brook Adams, Cinda Johnson, and Buck Mueller
mrgrita@hotmail.com
Willamalane Adult Activity Center
215 W C StreetSpringfield, Oregon 97477
(541) 736-4544