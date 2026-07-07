Used Book Sale!
Used Book Sale!
Huge Used Book Sale! Fundraiser for River Road Santa Clara Volunteer Library!
1000s of books! Adult and children fiction! Non-fiction! media!
Adult fiction section alphabetized to make finding that next read so much easier!
On Saturday, most kid books $1, most adult books $2!
On Sunday, fill a bag for only $20!
Irving Grange
On Saturday, most kid books $1, most adult books $2! On Sunday, fill a bag for only $20!
08:00 AM - 02:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Event Supported By
River Road Santa Clara Volunteer Library
541-607-1882
rrscvolunteerlibrary@gmail.com
Irving Grange
1011 Irvington DriveEugene, Oregon 97404