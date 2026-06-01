World Ocean Day
World Ocean Day
Join us for games, activities, films and lectures celebrating our oceans! This year’s theme: Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet. Special Guests: Oregon Marine Reserves and Friends of Otter Rock Marine Reserve.
11am: Touch Pool Talk
12pm: Oregon Marine Reserves Talk
1pm: Public Octopus Feeding
Hatfield Visitor Center
$5.00
10:00 AM - 05:00 PM on Sat, 6 Jun 2026
Event Supported By
Hatfield Visitor Center
541-867-0100
hmsc_visitorcenter@oregonstate.edu
Artist Group Info
stacia.carpenter@oregonstate.edu
Hatfield Visitor Center
2030 SE Marine Science DrNewport, Oregon 97365
5418670226
HMSC_visitorcenter@oregonstate.edu