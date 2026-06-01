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World Ocean Day

World Ocean Day

Join us for games, activities, films and lectures celebrating our oceans! This year’s theme: Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet. Special Guests: Oregon Marine Reserves and Friends of Otter Rock Marine Reserve.

11am: Touch Pool Talk
12pm: Oregon Marine Reserves Talk
1pm: Public Octopus Feeding

Hatfield Visitor Center
$5.00
10:00 AM - 05:00 PM on Sat, 6 Jun 2026
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Hatfield Visitor Center
541-867-0100
hmsc_visitorcenter@oregonstate.edu
https://seagrant.oregonstate.edu/visitor-center

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stacia.carpenter@oregonstate.edu
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