Freedom Market Arts/Crafts/Food/Music
Freedom Market Arts/Crafts/Food/Music
Crafts, herbals, local food and music, family friendly arts/crafts/seasonal produce market. Come for the goodies, stay for the great community vibes. Buy, barter and gift. Venue is a local family farm. New vendors contact capncook1131@protonmail.com. www.freedommarketoregon.com
Apker Homestead
12:00 PM - 11:59 PM on Sun, 12 Jul 2026
Event Supported By
Freedom Market
541-505-1523
capncook1131@protonmail.com
Artist Group Info
morathistle@gmail.com
Apker Homestead
38809 Dexter RdDexter, Oregon 97431