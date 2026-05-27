Join us for Sisters Farmers Market, a vibrant community gathering in the heart of downtown Sisters on Sundays from June through October. Featuring over 45 local businesses every week, the market offers fresh, local produce, pasture-raised meats, eggs, baked goods, handmade goods, and specialty foods from our community of local farmers, food producers, and artisans. Join Sisters Farmers Market's Power of Produce (POP) Club open to kids 14 and under for free, weekly educational activities plus $5 to spend on fruits and veggies at the market! Sisters Farmers Market accepts SNAP and Double Up Food Bucks with 20+ vendors accepting SNAP each week.

